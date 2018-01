Das Land der billigen Geldbußen

Goslar. Rasen ist der Killer Nummer Eins im Straßenverkehr.“ Damit begründet Rainer Wendt, Chef der deutschen Polizeigewerkschaft, seine Forderung, Geldbußen für Geschwindigkeitsübertretungen kräftig zu erhöhen. Vor dem Start des Verkehrsgerichtstags kritisierte Wendt, dass Geldbußen in Deutschland nicht auf einem „europäischen Niveau“ seien. In Deutschland wird ein Raser für 20 Kilometer pro Stunde (km/h) zu schnellen Fahrens mit maximal 35 Euro belangt. Bei 50 km/h über dem gesetzlichen Limit werden 240 Euro fällig. Darüber können Autofahrer in anderen Ländern nur lachen. Ein kleiner Überblick über die höchsten Strafen für Raser:

20 km/h zu schnell Die Franzosen und Italiener kommen mit mindestens 135 Euro und 170 Euro noch relativ günstig weg. In Italien erhöht sich allerdings die Geldbuße bei Verstößen zwischen 22 und 7 Uhr um ein Drittel. Am tiefsten müssen Skandinavier in die Tasche greifen. In Schweden werden mindestens 270 Euro, in Norwegen sogar 430 Euro fällig.

Über 50 km/h zu schnell Bei der Ahndung von schweren Geschwindigkeitsvergehen folgen die europäischen Staaten ganz unterschiedlichen Philosophien. Die höchsten festgesetzten Geldstrafen müssen die Engländer und Österreicher bezahlen. In Österreich können Geldstrafen von bis zu 2180 Euro verhängt werden.

In Großbritannien liegt die Höchststrafe bei 2990 Euro. In einigen europäischen Staaten können Geldbußen durch eine andere Berechnung noch höher ausfallen. In Finnland werden zum Beispiel 14 Tagessätze vom Einkommen fällig. Spitzenreiter ist die Schweiz mit 60 Tagessätzen.

Die Berechnung der Strafe anhand des Einkommens des Verkehrssünders führt regelmäßig zu Riesen-Geldbußen. 2013 musste in Finnland ein Industrieller 95 000 Euro Strafe zahlen. Er war innerorts 27 Stundenkilometer zu schnell gefahren. In Finnland ist die Berechnung von Geldstrafen nach dem Einkommen üblich. So musste der Rennfahrer Kimi Raikkönnen 30 000 Euro wegen fehlender Papiere für seinen Bootsanhänger bezahlen.

Gefängnis fürs Rasen Einigen Staaten sind Geldstrafen nicht genug. Wer in der Schweiz mit über 80 km/h zu schnell über die Autobahnen brettert oder in einer Tempo-30-Zone mit über 70 km/h erwischt wird, riskiert ein Jahr Gefängnisstrafe. Darüber hinaus kann sein Auto zwangsversteigert werden.

Auch in Norwegen werden besonders schnelle Raser eingelocht. In Slowenien passiert das nur dem, der das Bußgeld nicht sofort an Ort und Stelle zahlen kann. Die Entrichtung der Geldbuße gleich bei der Polizeikontrolle ist eine gängige Praxis in vielen europäischen Ländern. Gnädige slowenische Polizisten kassieren von bankrotten Rasern allerdings nur das Auto.