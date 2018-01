Das Ende der Zwerge

Bonn. Im übervollen Saal des World Conference Center Bonn herrscht viel Nervosität. „Es wird knapp“, sagt die Bundestagsfraktionsvize Dagmar Ziegler. Die Brandenburgerin ist für die Koalitionsverhandlungen. Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz auch. Mittlerweile. „Wir können die CDU nicht in eine Minderheitsregierung zwingen“, sagt sie. Aber nun müsse klar sein, worum es gehe. „Koalitionsverhandlungen oder Neuwahl.“

Ein bisschen Auseinandersetzung mit dem möglichen künftigen Koalitionspartner lässt sich Dreyer nicht nehmen. CSU-Provokateur vom Dienst Alexander Dobrindt hatte von der „Selbstverzwergung der SPD“ gesprochen. „Wer ist eigentlich Alexander Dobrindt“, fragt Dreyer. Ein Blick in den Saal hätte ihr gezeigt, wie weit der Einfluss des Mannes aus Bayern geht. Viele Jusos tragen Zipfelmützen. Die wippen nur ein wenig, als dann Martin Schulz seine einstündige Rede beginnt. Der Beifall ist minimal. Als der Parteivorsitzende fertig ist, klatscht der Saal gerade mal eine Minute. Schulz war erkältet, aber er ist auch kein guter Redner.

Mit eigenartigem Pathos erzählt er von „einem jungen Mann“, der als „Langzeitarbeitloser“ ein „Leuchten in den Augen hatte“, als er von dem Programm für 150 000 Menschen hörte, die sein Schicksal teilen. Als er zu Europa kommt, verkündet Schulz: „Mich hat der Macron angerufen.“ Es gibt Gelächter. Sicherheitshalber lobt er andere für die Sondierungen. Zum Beispiel Andrea Nahles. „Andrea, Du hast gekämpft wie eine Löwin.“ Schulz zählt, auf was bei den Sondierungen erreicht wurde. Das hat Malu Dreyer zwar auch gemacht. Aber sicher ist sicher. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollen wieder gleichermaßen in die Krankenkassen zahlen. Die Gundrente kommt.

Nacheinander treten dann Befürworter und Gegner der Koalitionsverhandlungen an das Rednerpult, auf dem steht, dass eine neue Zeit eine neue Politik braucht. Vor allem die jüngeren Genossen wollen deswegen keine große Koalition. Kevin Kühnert, der Juso-Vorsitzende, wird deutlich herzlicher empfangen als sein Parteichef. „Was immer heute passiert, das ist nicht das Ende der Geschichte und es ist nicht das Ende der SPD“, sagt Kühnert. Er lobt die „Verhandlungserfolge“ der Sondierer, fügt jedoch hinzu, „dass wir nicht einverstanden sind, liegt nicht daran dass schlampig verhandelt wurde, sondern dass nach zwölf Jahren Merkel die Gemeinsamkeiten mit der CDU aufgebraucht sind.“ Irgendwann reicht es der bayrischen SPD-Vorsitzenden Natascha Kohnen. „Nehmt endlich Eure Mützen ab“, ruft sie den als Zwerge verkleideten Jusos zu. „Warum lasst ihr Euch denn von Dobrindt instrumentalisieren?“

Den aktuellen Landesgruppenchef im Bundestag nennt Andrea Nahles nur den „doofen Dobrindt“. Betonung auf „brindt“. Die Ex-Ministerin und jetzige Fraktionsvorsitzende ist von Anfang an auf 180. Ein Zwerg sein, um später groß zu werden? Nahles platzt der Kragen. „Was ist denn das Große?“, fragt sie und berichtet von einer älteren Frau, die sich auf die ausgehandelte Grundrente freut. „Das mag ja in den Augen einiger hier zu klein sein, aber für die Frau ist das etwas Großes.“

Neuwahl nicht vermittelbar

Und was wäre denn, wenn es Neuwahlen gäbe? „Da treten wir mit dem an, was wir jetzt ausgehandelt haben.“ Die Bürger würden sagen: „Das hättet ihr doch alles machen können. Und wir sagen, ja, aber nicht zu 100 Prozent.“ Nahles hält ganz kurz inne, um dann um so lauter zu rufen: „Da zeigen uns die Bürger doch einen Vogel.“

Am Ende sind 56,4 Prozent für die GroKo-Verhandlungen. Und dann, zum Ende der Veranstaltung, wird einigermaßen schräg gesungen. Das ist nichts gegen den schönsten Satz des Tages. Der Hamburger Olaf Scholz sagt über die Sondierungen: „Wir haben nicht genug nicht erreicht, um nicht in die Koalitionsgespräche zu gehen.“