„Das Bedürfnis, in der Erde zu wühlen“

Bohnen, Kürbisse, Trauben: Der Spätsommer lässt Früchte gedeihen und Gärtner frohlocken. Es ist Erntezeit. Vorausgesetzt, man hat einen Grundstück, auf dem man sich die Körbe füllen kann. Gerade in Großstädten wie Stuttgart sind Grünflächen indes rar. Dieser Umstand lässt einen recht jungen Geschäftszweig boomen. Mietäcker und -gärten sind der Renner.

„Dein Beet“ hat 80 Gemüsebeete, außerdem Schrebergärten in Stuttgart-Mühlhausen im Angebot. Die Firma sitzt in der Nachbarschaft, in Fellbach. Der Chef Stefan Grubmiller, gelernter Gärtnermeister, hat seine Idee 2012 umgesetzt, nachdem er sich im Rahmen seiner Meisterprüfung mit dem Thema Selbsternte befasst hatte. Der Clou: Der Experte macht alles picobello fertig. Boden aufbereiten, düngen, Pflanzen setzen, alles ist mit der Miete – 219 Euro pro 66 Quadratmeter und Saison – abgegolten. Auch ohne grünen Daumen gibt’s also Erfolgserlebnisse.

Und sollte bei den Hobbygärtnern trotzdem mal was eingehen, ist Grubmiller mit Rat, Tat und Traktor vor Ort. Menschen zwischen 25 und 65 sind begeistert. „Ich bin meisten um Weihnachten schon ausgebucht“, sagt er.

Auf dem Gemüse-Markt haben sich neben lokalen auch etliche überregionale Anbieter positioniert. Einer der großen, „Ackerhelden“, vermarktet eine Fläche am Zipfel des Filderbezirks Sillenbuch. 40 Quadratmeter große Bio-Gärtchen kann man mieten, fertig vom ortsansässigen Demeter-Betrieb Wais bepflanzt mit mehr als 150 Bio-Jungpflanzen wie Kartoffeln, Zwiebeln, Fenchel oder Kürbis, mit Salaten, Kräutern und Blumen. 199 Euro kostet die Eigenbewirtschaftung pro Saison, dazu gibt’s eine Beratung per Telefon, Mail und Newsletter. Gartengeräte und Wasser stehen ebenfalls zur Verfügung. Was man einbringen muss, ist lediglich die eigene Arbeitskraft. Im Durchschnittlich liege die Arbeitszeit pro Woche laut „Ackerhelden“ bei 2,1 Stunden.

Kooperation mit einem Bauern

„Meine Ernte“ wiederum kooperiert in Möhringen mit dem Landwirt Klaus Brodbeck. Das Mitglied im Bioland-Verband kann knapp 150 Ackerstücke zu je 48 Quadratmeter vergeben. Die Hark-Saison kostet hier 229 Euro. Laut Markus Schmidt aus der „Meine Ernte“-Zentrale in Bonn sind die Parzellen in der Regel schnell weg, „Buchungsstart ist Ende September. Wenn man gleich bucht, kriegt man eine“. Das Unternehmen bietet bundesweit an 25 Standorten Flächen für Hobbybauern an, „wir sind immer am Rand von Großstädten zu finden“.

Gerade in den Ballungsräumen sei der Wunsch nach etwas Grün groß. Zum einen interessieren sich die Menschen zunehmend für die Herkunft ihrer Lebensmittel. Zum anderen hätten viele „das Bedürfnis, in der Erde zu wühlen, als Entspannung nach dem Job“, weiß Markus Schmidt. Auch Familien profitierten. Kinder seien eher bereit, ungeliebtes Grünzeug zu essen, wenn sie es selbst gezogen hätten.

Urban Gardening heißt der Trend – er wird von der Stadt sogar gefördert. Private Initiativen ab drei Personen können für „kleinräumige gärtnerische Nutzungen“ Geld für die Fertigstellung und die Erstausstattung – maximal 5000 Euro – plus bis zu 1000 Euro pro Jahr für den Betrieb erhalten. Voraussetzung: ein ökologischer und gesellschaftlicher Mehrwert. Martin Thronberens, ein Verwaltungssprecher, berichtet von einem „tollen Erfolg. Es wird sehr gut angenommen“. 2016 seien 19 Gartenprojekte gefördert worden, 2017 schon 25. Dieses Jahr sind bis April 15 Anträge eingegangen. Bekannt sind etwa der Garten auf dem Züblin-Parkhaus oder der Stadtacker Wagenhallen. Dort treffen sich sonntags ab 15 Uhr Bürger mit Lust am Buddeln. Das interkulturelle Projekt ist im April als Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet worden.

Günstiger als im Biomarkt

Auch Stefan Grubmiller von „Dein Beet“ weiß, dass die Freude an der Grünpflege beflügelt. „Die, die nur Geld sparen wollen, springen schnell wieder ab“, sagt er, wobei auch dieser Aspekt nicht zu verachten sei. Nach seinen Schätzungen könnten Laiengärtner pro Saison im Vergleich zum Einkauf im Biomarkt etwa 50 Prozent der Kosten sparen. Stefan Grubmiller hat hauptsächlich Stammkunden. Die Fluktuation liege bei rund 35 Prozent. Manche Mieter schauten ihm einige Jahr über die Schulter – bis sie sich fürs Anlegen des ersten eigenen Gartens gerüstet fühlten.