Darmstadt punktet in Unterzahl gegen Heidenheim

Darmstadt. Gegen den 1. FC Heidenheim spielte das Team von Trainer Dirk Schuster am Sonntag 1:1 (0:1). Vor 13 650 Zuschauern am Böllenfalltor erzielte Mittelfeldspieler Kevin Kraus (7. Minute) das Tor für die Gäste. Joevin Jones (60.) gelang per Kopfball der Ausgleich.