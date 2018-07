Dank an die Sänger des Akmeni-Chors aus Moshi, an die des Bloch-Chors und des Afrikors, die mich und viele hundert Andere mit ihrem Gesang begeistert haben. Dank ebenfalls an alle diejenigen, die am Gelingen des Chortreffens gearbeitet haben. Zum internationalen Flair trugen auch die syrischen Neu-Einwohner bei, die mit ihren Speisen den magenstärkenden Nachtisch lieferten.

Als wir 2014 mit der ersten Bürgerreisegruppe in der mit uns gerade jungvermählten tansanischen Partnerstadt am Kilimandscharo waren, haben wir die positive Kraft der Musik für die internationale Begegnung erlebt. Daraus wurde dort die Idee eines Chortreffens in Tübingen geboren. Wir konnten damals nur ahnen, welches immense Stück Arbeit zur Realisierung nötig wäre. Doch: Es ist geschafft worden!

Die Bereitschaft der Tübinger Musikfreunde, die engagierte Arbeit vieler aus dem Partnerschaftsverein Tübingen-Moshi sowie die Zusammenarbeit mit der Tübinger Kulturverwaltung – alles zusammen hat zur Realisierung geführt. Ein gutes Beispiel dafür, wie viel Engagement und Handlungswillen in der Bürgerschaft Tübingens lebt. Ich bin froh darüber und stolz darauf, in dieser Stadt zu leben.