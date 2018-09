Dalai Lama dem Glück auf der Spur

Heidelberg. Das geistliche Oberhaupt der Tibeter will heute in Heidelberg seine Gedanken dazu vortragen und mit Wissenschaftlern und dem Publikum darüber diskutieren. Dabei trifft er nach Angaben des einladenden Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI) auf die Hirnforscherin Hannah Monyer, den Altersforscher Andreas Kruse und den Astrophysiker Matthias Bartelmann. So wird das Thema aus der Perspektive des Hirns, des Raums und der Zeit beleuchtet.

In Deutschland hatte der 83-Jährige zuvor nur noch in Darmstadt Halt gemacht, wo er am Mittwoch mit Friedensnobelpreisträgern ins Gespräch kam. Er selbst erhielt 1989 den Friedensnobelpreis für seinen gewaltlosen Widerstand gegen die chinesische Besetzung seiner Heimat. Seine Europa-Reise beendet er in Zürich.