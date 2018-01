„Daheim kenn' ich doch alle“

Nun werden Sie nie erfahren, wie wunderschön-weihnachtlich Zagreb Ende Januar noch geschmückt ist oder wie sich der kroatische Autovermieter Carwiz sich dreist um 400 Euro bereichert hat, mit dem Hinweis: „Kein Problem, Sie haben doch Vollkasko-Versicherung.“ Doch all das bleibt für immer in einem kleinen Din-A-5-Block verborgen. Schuld ist eine Niederlage des DHB-Teams gegen Spanien. So ein jähes Ende hat dieses EM-Tagebuch eigentlich nicht verdient, es war mindestens finalwürdig.

Also muss der Blick schnell nach vorne gehen – und da wartet eine neue Herausforderung. „Andere Länder, andere Sitten“, heißt es. Das bietet Stoff für Geschichten. Doch bei der WM 2019 trägt die DHB-Auswahl ihre meisten Spiele in Deutschland aus. Und wie sagte eine Freundin vor langer Zeit, als sie zur fortgeschrittenen Stunde im Taxi realisierte, dass es jetzt nach Hause geht: „Was soll ich da? Da kenn' ich doch alle!“

Trotzdem wird das Turnier 2019 (hoffentlich) genügend gute Stoffe für ein unterhaltsames Tagebuch liefern. Es ist ja auch interessant zu sehen, wie sich die Deutschen als Gastgeber anstellen. Kritisiert, aber auch gelobt, haben wir die Organisatoren in den letzten Jahren genug – nun müssen wir zeigen, was wir drauf haben.