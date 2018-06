DFB verurteilt Sandhausen zu Geldstrafe

Sandhausen. Zu diesem Urteil kam das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), weil sich Sandhausen-Fans am 29. April und am 6. Mai unsportlich verhalten haben sollen. In der Zweitliga-Partie beim 1. FC Heidenheim wurde ein Böller, im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg wurden Rauchpulver und Bengalisches Feuer gezündet. Wie der DFB am Montag mitteilte, hat der Verein der Entscheidung zugestimmt. Das Urteil ist damit rechtskräftig.