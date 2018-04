Comicbuchpreis 2018 für Thomas Pletzinger und Tim Dinter

Ditzingen. Das Projekt zum selten behandelten Thema Entwicklungshilfe sei «hervorragend recherchiert, erzählt und gezeichnet», begründete der Autor Thomas von Steinaecker die Jury-Entscheidung. Die in Kombination der beiden Künstler entstandene Arbeit sei «ein Glücksfall für den deutschsprachigen Comic».

Pletzinger, 1975 in Münster geboren, arbeitet als freier Autor, Journalist sowie Übersetzer und unterrichtet zudem an der Hochschule für bildende Künste Hamburg. Dinter wurde 1971 in Hamburg geboren, studierte in Brüssel, London und an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Er lebt in Berlin. Der mit 15 000 Euro dotierte Comicbuchpreis der Stiftung mit Sitz in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) soll ihnen am 23. April im Literaturhaus Stuttgart verliehen werden. 67 Autoren und Zeichner aus Deutschland, der Schweiz und Österreich hatten sich beworben.