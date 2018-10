Comeback mit 40 Jahren

Erneuter Führungswechsel in der Fußball-Landesliga: Die SV Böblingen, als letztes Team der Liga ungeschlagen, ist nach dem 3:5 beim VfB Bösingen die Tabellenführung los. Der neue Spitzenreiter FC Holzhausen könnte allerdings am Mittwoch schon wieder vom VfL Pfullingen abgelöst werden. In Bösingen feierten 200 Fans Torsten Müller, der mit seinem Dreierpack maßgeblichen Anteil am Spitzenreiter-Stu...