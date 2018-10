Clique rast über die A 8

Ulm. Eine Männerclique aus Österreich hat sich am Sonntag auf der A 8 zwischen Kirchheim/Ost und Aichelberg ein illegales Rennen geliefert – und sich dabei laut Polizei selbst gefilmt. Die zwölf Autofahrer formierten sich gegen 11.30 Uhr im dichten Verkehr Richtung Ulm nebeneinander und bremsten so die nachfolgenden Autos aus. „Sie haben alle drei Fahrspuren dicht gemacht“, sagte ein Polizeisprecher. Keiner habe vorbeifahren können, der Verkehr staute sich.

Als der Abstand zu den vorausfahrenden Fahrzeugen mehrere Kilometer betragen habe, gaben sie in ihren schnellen Wagen gleichzeitig Gas und lieferten sich ein Rennen. Dabei wechselten sie mehrfach die Spuren. Wie schnell sie fuhren, ist nicht bekannt. Auf der Strecke sei keine Messanlage in Betrieb gewesen, erklärte der Polizeisprecher.

Andere Autofahrer setzten Notrufe ab. Die Autobahnpolizei Mühlhausen stoppte die Raser am Rastplatz Gruibingen. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmte die Polizei die Führerscheine der 40 bis 67 Jahre alten Österreicher. „Sie dürfen in Deutschland bis auf weiteres nicht mehr Auto fahren.“ Außerdem mussten sie vor Ort eine Sicherheitsleistung von je 1500 Euro bezahlen. Es werde auf jeden Fall ein Strafverfahren gegen die Fahrer geben.

Elf der Boliden sind in Österreich zugelassen, eines in Tschechien. Die Autos kamen zum Revier der Verkehrspolizei Mühlhausen. Dort wurden sie von Bekannten oder Angehörigen abgeholt. Um welche Fahrzeugtypen es sich genau handelt, verriet die Polizei nicht. Es handle sich aber nicht um getunte Autos, sondern um hochpreisige Serienmodelle.

Die Clique hatte einen Kurzurlaub in Baden-Württemberg verbracht und übers Wochenende ein Hotel bei Stuttgart gebucht. Die Polizei vermutet, dass sie auch woanders „ihre Spielchen“ getrieben haben und sucht Zeugen. Mehrere Autofahrer, denen die Gruppe aufgefallen ist, meldeten sich gestern bei der Polizei. Darunter sei aber keiner gewesen, der von den Rasern unmittelbar gefährdet wurde.

„Es gibt aber tatsächlich Foren, in denen sich Fahrer zu Autorennen in Deutschland verabreden“, erklärte ein Polizeisprecher. Rennen auf der A 8 kämen aber nur vereinzelt vor. Das bestätigte Timon Kuntz, Verkehrsreferent im Innenministerium: „Das sind Einzelfälle.“ Anders als bei den „Posern“, die mit aufgemotzten Autos überwiegend in Städten unterwegs sei, gebe es keine landesweite Szene für Autobahnrennen. Allenfalls in südlichen Landesteilen gebe es wegen der Nähe zur Schweiz eine Häufung.

Bei den Fällen, in denen eher gesetzte Männer unterwegs sind, handele es sich meist um „Ausfahrten“ mit dem Mäntelchen einer Benefiz-Tour. Gefahren werden teure Autos, logiert wird in gehobenen Hotels – wie im aktuellen Fall. Organisierte „Beschleunigungsrennen“ wie jetzt auf der A 8 gebe es sonst aber nicht, so Kuntz. Insofern hat das Rennen der Österreicher eine neue Qualität.

Landespolitisch gesehen ist das Thema Autobahn-Rennen nach einem Eklat in der grün-schwarzen Koalition 2017 befriedet. Nach heftigem Streit zwischen der CDU und dem grün-geführten Verkehrsministerium hatte man sich geeinigt, auf dem A-81-Abschnitt Engen–Geisingen ab März 2018 Tempo 130 anzuordnen. Das soll vor allem junge Schweizer davon abhalten, im Nachbarland aufzudrehen. Innen- wie Verkehrsministerium signalisierten gegenüber dieser Zeitung, dass Tempolimits in Verbindung mit Autobahn-Rasern derzeit nicht auf der Agenda stehen. Zumal das Land nicht anlasslos und nur lokal beschränkt Tempolimits erlassen darf. Flächendeckend Tempo 120 kann nur der Bund beschließen.

Dieser hat hinsichtlich der Raser strafrechtlich reagiert. „Rennen zu fahren, ist nun eine Straftat“, erklärte Kuntz. Der Führerschein kann beschlagnahmt, das Fahrzeug einbezogen. Es drohen bis zu zwei Jahren Haft. Diese Novelle des § 315d des Strafgesetzbuchs trat am 30. September 2017 in Kraft – exakt also ein Jahr bevor die Polizei die zwölf Österreicher schnappte.