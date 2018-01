Clinton lässt die Leser zittern

Ulm. Politiker, die nach ihrer Laufbahn Bücher schreiben? Die gibt es zuhauf. Meist sind es politische Erinnerungen, Memoiren, die dem gewöhnlichen, also meist recht uninformierten Volk die Interna der Zeitläufte in der Rückschau erklären. „The president is missing“ dürfte da allerdings eine ganz andere Stoßrichtung haben. Denn als Autoren haben sich dafür James Patterson, einer der erfolgreichsten Spannungsautoren der USA, und Bill Clinton, der 42. Präsident der Vereinigten Staaten, zusammengetan.

Im Juni erscheint der Thriller auf Deutsch bei Droemer, und der Erfolg dürfte programmiert sein. Denn schon der Name Patterson ist ein Erfolgsgarant. Seine weltweite Auflage wird auf 100 Millionen Bücher geschätzt. Wenn da noch ein Ex-Präsident dazu kommt . . . Und eine Frage sei erlaubt: Könnte die Lust daran, einen Präsidenten verschwinden zu lassen, etwas mit dem aktuellen Amtsinhaber Donald Trump zu tun haben?

Droemer scheint dieses Jahr sowieso einen Lauf zu haben. Denn auch ein weiteres US-Schwergewicht hat dort seine deutsche Heimat gefunden: der nur marginal weniger erfolgreiche Michael Connelly. Der hatte seinen Detektiv Harry Bosch vom Los Angeles Police-Department schon für „Nighthawks“, einen Sammelband, der Bilder von Edward Hopper zu Kurzgeschichten werden ließ, seinen Dienst quittieren lassen und als Private Eye auf Ermittlung geschickt. Das tut er auch in „Die Verlorene“. Dort sucht Bosch nach dem unehelichen Sohn eines Milliardärs, was die übrigen Erben gar nicht gern sehen.

Brunos zehnter Fall

Mit Joyce Carol Oates hat sich auch die Doyenne der US-Literatur dem Spannungsgenre zugewandt. „Pik Bube“ heißt ihr neuer Roman, in dem ein Literat, der unter Pseudonym auch Krimis verfasst, immer mehr unter den Einfluss dieses Pik-Buben gerät. Er erscheint Anfang Mai – bei Droemer.

Mit dem französischen Dorfpolizisten Bruno und dem venezianischen Commissario Brunetti haben Martin Walker und Donna Leon internationale Krimi-Ikonen erschaffen, die in ihrer jeweiligen Wahlheimat keine Rolle spielen. Walkers Bruno erschien die ersten Jahre nicht in Frankreich, jetzt werden die Bücher nach und nach übersetzt. Donna Leons Commissario Brunetti ist weltweit ein Bestseller, auf Italienisch gibt es ihn aber auf Wunsch seiner Autorin nicht. Wie auch immer: Für den Rest der Welt lässt Walker seinen Bruno in „Revanche“ Ende April in die Zeit der Kreuzzüge und ihrer heutigen Folgen eintauchen. Übrigens Brunos zehnter Fall, während Commissario Brunetti in „Heimliche Versuchung“ schon Fall 21 löst.

Auch Kommissar Kluftinger hat von seinen Autoren Volker Klüpfel und Michael Kobr den mittlerweile zehnten Fall auf seinen strickbejankerten Leib geschrieben bekommen. Der grantelnde, hypochondrische Kässpatzenliebhaber, der in diesem Band endlich zum Großvater wird, ermittelt nach Drohungen gegen seine Person in eigener Sache – ganz sicher wieder tolpatschig und kein Fettnäpfchen auslassend. Aber eigentlich ist es viel wichtiger, dass die Fans Ende April endlich erfahren, wie Kluftiinger mit Vornamen heißt: Sepp, Michl, Bini, Gustl? Abwarten. Wolfgang Schorlaus Stuttgarter Privatdetektiv Georg Dengler löst im Frühjahr auch schon seinen neunten Fall – natürlich wieder einen politisch brisanten. Nach der Massentierhaltung, der Pharmaindustrie und dem NSU-Sumpf lässt Schorlau seinen Detektiv nun in „Die Spur des Geldes“ im Umfeld des Rettungsschirms für Griechenland fahnden. Wer Schorlau kennt, weiß: In seinen Krimis steckt jede Menge Realität, die als Fiktion nicht gerichtsfest sein muss, aber sehr erleuchtend sein kann.

Pascha und Grantler

Was Kluftinger fürs Allgäu, ist Kommissar Demibirlek für München, auch wenn dieser so urbayerische „Kommissar Pascha“ eigentlich im Istanbuler Stadtteil Fatih aufgewachsen ist. Aber Su Turhan schafft das Kunststück, aus diesen Zutaten einen Patriarchen, Pascha und baeyrisch grantelnden Kauz erstehen zu lassen, der ebenso selbstverständlich gen Mekka betet, wie er Schweinebraten und Weißbier schätzt. Und sehr handfest weltlich geht's auch in „Mordslust pur“ zu. Da lässt Turhan seinen Zeki Demibirlek von Ende März an am Rande einer Erotikmesse ermitteln.

Noch ein Münchner: Martin Kühn heißt er, ist Kriminalkommissar und eine Schöpfung des „Pubertier“-Dompteurs Jan Weiler. In „Kühn hat Ärger“ bewegt sich dieser absolut austauschbare Jedermann in einer ihm zur Gänze unbekannten Welt, in jener der Einflussreichen und Wohlhabenden. Und was er nicht erwartet: Diese Menschen sind irritierend sympathisch.

Ihren zweiten Fall muss auch Andreas Föhrs Münchner Rechtsanwältin Rachel Eisenberg lösen. In „Eifersucht“ lässt Föhr, der als TV-Autor und Erfinder des chaotisch-knitzen Miesbacher Ermittlerduos Wallner/Kreuthner längst zur deutschen Top Ten gehört, seine taffe Juristin für die Unschuld einer Frau kämpfen, die ihren Lebensgefährten ermordet haben soll.

Silvestermord in Murnau

Und nochmals Bayern: Auch Nicola Förg legt einen neuen Roman ihres Garmischer Polizistinnen-Duos Irmi Mangold und Kathi Reindl vor: Diesmal geht es um einen Toten in der Silvesternacht in Murnau, einen erfolgreichen Architekten, der als Vogelschützer nicht nur manches Großprojekt torpedierte, er kämpfte auch vehement gegen sommerliche Feuerwerke, die die Vögel verstören. Und just der schreckschießende Nachbar im Tarnanzug hat dadurch eine Menge Geld verloren. Doch diese Lösung ist auch diesmal wieder viel zu einfach . . .