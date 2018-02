Chemnitzer Turnstars Schäfer und Scheder verlassen Karlsruhe

Karlsruhe. Das geht aus den Meldelisten hervor, die von der Deutschen Turnliga am Montag veröffentlicht wurden.

Für die beiden am Stützpunkt Chemnitz trainieren Auswahl-Turnerinnen ist Tittmoning somit schon die dritte Bundesliga-Station in drei Jahren. Schäfers Schwester Helene verlässt die Badener ebenfalls, allerdings mit unbekanntem Ziel. Die Olympia-Dritte Scheder hatte im vergangenen Jahr nach einer Knie-Operation keine internationalen Wettkämpfe bestreiten können.

«Die Zusammenarbeit mit Pauline Schäfer und Sophie Scheder war von Beginn an nur auf ein Jahr angelegt. Denn für uns gilt es ab 2018, junge Nachwuchsturnerinnen ins Team zu integrieren und ihnen auch Einsatzzeiten zu gewähren», sagte Tatjana Bachmayer, sportliche Leiterin der Kunstturn Region Karlsruhe (KRK), am Montag der Deutschen Presse-Agentur. «Nur so können wir langfristig sicherstellen, dass wir unsere Position in der Liga halten. Wir wünschen den beiden bei ihrem neuen Club alles Gute.»