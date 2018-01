Chauvinismus im kühlen Glaskasten

Heilbronn. Was François, den Literaturprofessor an der Pariser Sorbonne, noch interessiert, sind Alkohol und Studentinnen in seinem Bett. Im Roman „Unterwerfung“ von Michel Houellebecq ist der Ich-Erzähler der Prototyp des dekadenten Intellektuellen, der die gesellschaftspolitischen Zustände des Jahres 2022 mit ironischer Distanz betrachtet. In Axel Vornams zweistündiger Fassung für das Theater Heilbronn, die jetzt eine bejubelte Premiere feierte, spiegelt sich die schlappe Gleichgültigkeit im zerknautschten Leinensakko, während François teils per Video einen Abgesang auf seinen Berufsstand hält.

Hannes Rittig ist dieser François mit ergrauenden Schläfen, der seinen Chauvinismus offen zur Schau stellt, mit gelegentlich vulgären Kommentaren. Seine Unverblümtheit verschafft ihm Sympathiepunkte. Doch hätte der Figur mehr von der aalglatten Kühle des gekachelten Glaskastens (Ausstattung: Tom Musch), der über die Drehbühne schlittert, gut getan.

Wie Schemen aus der Vergangenheit tauchen der Kollege Steve (jovial, französische Schiebermütze: Anjo Czernich) und die Kollegin Marie-Françoise (herbe Resolutheit: Sabine Unger) aus der Erinnerung auf und wieder ab. Nur die jüdische Ex-Freundin Myriam (Stella Goritzki) scheint mit ihrem kecken Sexappeal aus Fleisch und Blut zu sein.

Die Polygamie lockt

Doch tritt sie die Flucht nach Israel an, als sich bei der anstehenden Präsidentschaftswahl der Sieg der Bruderschaft der Muslime abzeichnet und die Kultur des Abendlandes in Gefahr ist. Politik „verwirrte und ekelte mich ein bisschen“, heißt es an einer Stelle im Roman, bevor François von den Ereignissen überrollt wird und er feststellt, dass der von Gabriel Kemmether souverän unnahbar gespielte Literaturdozent Lempereur und der Uni-Präsident Rediger (selbstherrlich: Nils Brück) zu den Gewinnern des neuen Systems gehören, das ihm der Geheimdienstler Tanneur (Tobias D. Weber) zuvor erklärt hat.

Die Aussicht auf Polygamie lässt François über ein Arrangement mit der inzwischen islamischen Uni nachdenken. Die patinagrünen Vorhänge transportieren Gewöhnung und Gleichgültigkeit einer im Nichthandeln verharrenden und zu spät erwachten Gesellschaft, während François als ihr typischer Vertreter zum Piaf-Gesang vom Plattenteller im unverbindlichen Konditional über die Chance auf ein zweites Leben sinniert: „Ich hätte nichts zu bereuen.“

Monika Köhler

Info Nächste Aufführungen: 25., 31. Januar, 3., 7., 11., 20. Februar.