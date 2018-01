Charaktertest bestanden

Zagreb. Es war die Szene des Spiels. 32 Minuten waren in der EM-Partie zwischen Deutschland und Montenegro gespielt, als Keeper Rade Mijatovic aufs verwaiste deutsche Tore warf. In einem leichten Bogen flog der Handball übers Feld und just als er sich Richtung Tor senkte, kam Patrick Groetzki von der Seite angeflogen und boxte die harzige Kugel neben das Tor.

Eine Aktion mit Symbolcharakter, die der Retter mit einem Schmunzeln kommentierte: „Da ich eigentlich Angst vor dem Ball habe, war das schon überraschend.“ Der erfolgreiche Hechtsprung zeigte, mit welchem Engagement Deutschland zu Werke ging. Zum Zeitpunkt der Aktion stand es 18:10 und es war klar, dass Montenegro dem Titelverteidiger nicht gewachsen ist. Am Ende feierte das Team von Bundestrainer Christian Prokop mit 32:19 den zweithöchsten EM-Sieg der deutschen Handball-Geschichte. Ein mehr als gelungener Einstand.

Spielerisch taugte der Auftakt gegen Montenegro allerdings kaum als Gradmesser, die weiteren Partien heute gegen Slowenien und am Mittwoch zum Vorrunden-Abschluss gegen Mazedonien (beide 18.15 Uhr/ARD) werden das deutsche Team mehr fordern. Doch trotz des schwachen Gegners herrscht Zuversicht beim Olympia-Dritten. Eben wegen solcher Szenen wie die von Groetzki. „Ein ganz entscheidender Punkt war die Kampfeinstellung“, sagte Prokop. Die Rettungstat ist für den 39-Jährigen ein Beleg, dass diesbezüglich alles im Team stimmt: „Ein Wahnsinns-Einsatz, um bei acht Toren Plus ein Gegentor zu verhindern.“ Auch Bob Hanning freute sich: „Es geht um Kleinigkeiten, wie diesen Hechtsprung.“ Für den DHB-Vizepräsidenten ein Beleg, dass „der Team-Gedanke und das totale Engagement“ stimmen.

Prokop nutzte die Überlegenheit, um alle Spieler einzusetzen. Die Leipziger EM-Debütanten Philipp Weber und Maximilian Janke standen sogar von Beginn an auf dem Feld. Dass Janke, der überraschend mit nach Zagreb durfte, schnell zwei Zeitstrafen kassierte und in der letzten Minuten nach seiner dritten Hinausstellung die Rote Karte sah, störte Prokop nicht: „Wir wollen die Mentalität der Bad Boys weiterleben. Wenn wir Zwei-Minuten-Strafen für Aggressivität und nicht für Dummheit kassieren, ist das okay.“

Im dritten Länderspiel Rot

Janke musste sich angesichts des vorzeitigen Endes in seinem dritten Länderspiel zwar ein paar Sprüche von den Kollegen anhören. Damit konnte der 24-Jährige aber gut leben, schließlich überwog die Freude über den Sieg. Einen Grund, seinen Spielstil zu ändern, gibt es für ihn nicht: „Wir dürfen nichts an Aggressivität verlieren“, stellte Janke klar.

Gegen Slowenien, das mit 24:25 gegen Mazedonien verloren hat, dürfte es in mehrerlei Hinsicht schwieriger werden. Zum einen steht der WM-Dritte gehörig unter Druck. Zum anderen werden zahlreiche Fans das Team von Coach Veselin Vujovic unterstützen, nachdem sich zum ersten Spiel der Deutschen nur 4000 Fans in die Arena Zagreb verirrt hatten. Wenn die Einstellung stimmt, stehen die Chancen aber gut, dass heute vorzeitig das Hauptrunden-Ticket gelöst wird.