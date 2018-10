Chaos statt Vision

Rio de Janeiro. Die Entwicklung in Brasilien, so schien es damals, kannte nur eine Richtung, und zwar die nach oben. Südamerika, so sah es damals aus, sollte zu einem Kontinent der Hoffnung werden.

Doch es sollte anders kommen. Die Entscheidung des damaligen Präsidenten Lula da Silva (2003 bis 2010), sich für die Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft und die Olympischen Spiele zu bewerben, erwies sich als strategisch falsch. Statt blühende Landschaften zu schaffen, versank das riesige Land in einem tiefen Korruptionssumpf.

Es war Brasiliens Jugend, die zu Hunderttausenden gegen die Milliarden-Ausgaben für die Stadien auf die Straße ging, während marode Schulen und Krankenhäuser verrotteten. Die Massenproteste im Vorfeld und beim Confed-Cup 2013 zeigten: Brasilien hatte sich nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftspolitisch übernommen. Der Absturz Brasiliens begann mit dem Vorhaben, im Konzert der ganz Großen mitspielen zu wollen. Und ähnlich erging es auch weiteren Ländern in der Region.

Die Ölkonzerne, einst die Flaggschiffe der südamerikanischen Industrie, sind durch die Korruption und den Ölpreisverfall in Schieflage geraten. Venezuela ist praktisch pleite, Brasilien und Argentinien taumeln. Die prominenten Köpfe des Sozialismus des 21. Jahrhunderts in Lateinamerika haben mit ihren populären Sozialprogrammen einen Teil der Bevölkerung aus der Armut geführt, aber die Ursachen nicht an den Wurzeln bekämpft. Die Menschen dankten der linken Bewegung die Transferleistungen mit Wählerstimmen. Mit den leeren Kassen fehlte diesem System aber die Grundlage.

Doch es gibt auch andere Beispiele: Chile entwickelte sich unter den wechselnden Regierungen in den vergangenen Jahren prächtig. Die konservativen Kräfte sorgten für einen Wirtschaftsaufschwung, die linken Regierungen für sozialen Ausgleich. Kolumbien befindet sich nach dem Friedensvertrag mit der Farc-Guerilla auf einer spannenden Reise: Das Land könnte zu einem Motor Lateinamerikas werden. Argentinien dagegen kommt trotz schmerzhafter Einschnitte nicht vom Fleck, die Armutsrate wächst besorgniserregend.

Was vielen Ländern fehlt, ist eine Vision, ein Geschäftsmodell, wie es ohne eine Rohstoffabhängigkeit weitergehen soll. Besonders deutlich wird das am Beispiel Brasilien: Die mit Wucht zurückgekehrte Gewalt und Kriminalität sind zu großen Belastungen für die Tourismusbranche geworden. Die industrielle Agrarwirtschaft fährt Gewinne ein, kann aber kaum Arbeitsplätze bereitstellen und frisst zudem immer mehr Landfläche. Das Bildungssystem ist marode.

Knapp zehn Jahre nach dem berühmten Titelbild von „The Economist“ ist die brasilianische Rakete abgestürzt, und ein Retter weit und breit nicht in Sicht.

leitartikel@swp.de