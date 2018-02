Chance vertan

Berlin. Bundesbürger werden seit Jahren mit zu viel Stickstoffdioxid traktiert. 10 000 Menschen sterben in deutschen Städten frühzeitig an den Folgen. Ursache dafür sind maßgeblich Diesel-Abgase. Dass der Steuerzahler nun für die Umrüstung der Fahrzeuge zuständig sein soll, ist eine Frechheit. Die Autoindustrie ist in der Pflicht, sagen Umweltverbände und Verbraucherschützer. Doch das ist zu kurz gedacht. Die Bundesregierung muss dafür sorgen, dass die Automobilunternehmen ihrer Verantwortung nachkommen.

Autobauer sind keine Gutmenschen, die sich um das Wohl der Menschen sorgen. Sie wollen Profite einfahren. Die Sorge muss der Staat tragen. Doch der schützt die Automobilindustrie. Was ist denn seit dem Diesel-Skandal im Sommer passiert? Im August sagten die Autobauer freiwillige Updates von Abgas-Software zu, um Fahrverbote zu vermeiden. Eine Umfrage hat ergeben, dass VW, BMW und Co. diese kaum durchgeführt haben. Die Begründung: Es fehlen behördliche Vorgaben. Von einer blauen Plakette will die Große Koalition nichts wissen und eine Umweltprämie zum Ankurbeln des Neuwagen-Absatzes ist gescheitert.

Doch nicht nur in der Vergangenheit liegen die Fehler. Mit dem Koalitionsvertrag hätte die Regierung die Chance, Fehler zu korrigieren. Das tut sie nicht. Zwar gibt es vereinzelt gute Ansätze, doch eine umweltpolitische Linie fehlt. E-Busse sind ja toll, aber noch nicht marktreif. Auch von Hardware-Nachrüstungen ist die Rede. Diese sollen in Betracht kommen, wenn sie technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar sind. Ein klares Statement ist das nicht. Und schon gar nicht ist es das, wofür der Staat da ist: Den Bürger zu schützen.