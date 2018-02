Cambreling wird neuer Chefdirigent der Symphoniker Hamburg

Hamburg. Der Franzose folgt zur Spielzeit 2018/19 auf Sir Jeffrey Tate, der am 2. Juni 2017 im Alter von 69 Jahren gestorben war. «Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Hamburg. Meine Begegnung mit den Symphonikern Hamburg war eine auf Anhieb beglückende künstlerische Erfahrung», sagte Cambreling am Freitag in Hamburg. Die Laeiszhalle atme nicht nur eine reiche Tradition, sondern gehöre zu den am schönsten klingenden Sälen der Welt. «Es ist eine Ehre und berührt mich, als Chefdirigent meinem Freund Jeffrey Tate nachzufolgen.»

Cambreling, 1948 in Amiens geboren, ist seit 2012 Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart. Außerdem ist der 69-Jährige erster Gastdirigent des Klangforums Wien und seit 2010 Chefdirigent des Yomiuri Nippon Symphony Orchestra in Tokio. Unter seiner Leitung wurde die Frankfurter Oper 1995 zum «Opernhaus des Jahres» gekürt und er selber zum «Dirigenten des Jahres». Zwischen 1999 und 2011 war er Chefdirigent des SWR Orchester Baden-Baden und Freiburg. Er gastiert regelmäßig bei den bedeutenden Symphonieorchestern der Welt, darunter bei den Berliner und Wiener Philharmonikern.