Cambreling dirigiert in der Laeiszhalle

Stuttgart. Zum Ende dieser Spielzeit endet die Ära des Intendanten Jossi Wieler an der Oper Stuttgart, und sein Leitungsteam sucht und findet neue Aufgaben. Operndirektorin Eva Kleinitz ist zu dieser Saison als Generalintendantin nach Straßburg gewechselt, Chefdramaturg Sergio Morabito geht in gleicher Funktion an die Wiener Staatsoper – und jetzt hat Generalmusikdirektor Sylvain Cambreling einen neuen Job bekanntgegeben. Der Franzose, seit 2012 in Stuttgart, wird im Herbst Chefdirigent der Symphoniker Hamburg. Dieses Orchester ist die Nummer drei der Hansestadt nach dem NDR Elbphilharmonie Orchester und dem Philharmonischen Staatsorchester und hat im vergangenen Juni seinen Musikchef verloren, den überraschend verstorbenen Sir Jeffrey Tate.

Die Symphoniker Hamburg bespielen nicht die Elbphilharmonie, sondern die historische Laeiszhalle, die, so der 69-jährige Cambreling, „zu den am schönsten klingenden Sälen der Welt“ gehöre. Der Franzose war GMD in Frankfurt und Chef des SWR Orchesters Baden-Baden und Freiburg und leitet bis heute auch das Yomiuri Nippon Symphony Orchestra in Tokio. jük