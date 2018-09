CG-Gruppe kauft Turm-Rohbau

Fellbach. Der Gewa-Tower in Fellbach ist verkauft und soll fertig gestellt werden. Ende 2020 könnten die ersten Mieter einziehen, prognostiziert Christoph Gröner, Vorstandsvorsitzender der CG-Gruppe aus Berlin. Die CG-Gruppe hat den Turm gekauft. Er soll nicht mehr Gewa-Tower heißen sondern „SLT 107 – Schwabendlandtower“ – in Anlehnung an die in Fellbach existierende Kongresshalle.

Vor exakt 22 Monaten ging der Investor des 107 Meter hohen Bauvorhabens in die Insolvenz. Der Bau wurde komplett eingestellt. Die als Generalunternehmer tätige Stuttgarter Baufirma Baresel hatte die Reißleine gezogen, nachdem nur 44 der insgesamt 66 Wohnungen verkauft worden waren. Der vorläufige Insolvenzverwalter Ilkin Bananyarli von der Rechtsanwaltskanzlei Pluta in Stuttgart tat sich danach schwer, die Immobilie zu verkaufen. Die Käufern der 44 veräußerten Wohnungen konnte Gröner mit seinem Angebot, den Kaufpreis, die Notar-Kosten, Zinsen und Bearbeitungskosten zu übernehmen, überzeugen.

Kurz vor Ablauf der Baugenehmigung am 10. November scheint der Turm jetzt doch eine Zukunft zu haben. Gröner verabschiedet sich komplett von der Idee eines Luxus-Wohnturms. Seine Gruppe wird den Rohbau zunächst winterfest machen, das schräge Dach entfernen und dann in ein Mietobjekt umbauen – mit 192 „kompakten“ Mietwohnungen. Aus bisher zwei Wohnungen pro Etage werden jetzt fünf bis sieben, sie sollen bis zu 1000 Euro Miete kosten. Der dem Turm vorgelagerte Hotelbau soll, wie ursprünglich geplant, wieder drei Etagen hoch werden. Den Tower habe Gröner schon länger im Visier gehabt. „Die Türen waren allerdings relativ geschlossen“, sagt er und ergänzte: „Wenn andere am Zug sind, wollen wir nicht stören“.

Am 27. September hat das Amtsgericht Esslingen das Insolvenzverfahren eröffnet und Ilkin Bananyarli zum Insolvenzverwalter bestellt. Über den Kaufpreis wollen Bananyarli und der Investor nicht reden. „Er wird irgendwann in der Immobilienzeitung stehen“, sagt Christoph Gröner.