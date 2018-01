CDU will die Parkplätze vor dem Schloss abschaffen

Stuttgart. Als der Stuttgarter Gemeinderat den Beschluss fällte, die oberirdischen Parkplätze in der City abzuschaffen, war die CDU dagegen. Doch wenn es schon so kommen soll, dann will die Fraktion zumindest, dass der Anfang an zentraler Stelle gemacht wird: im Ehrenhof des Neuen Schlosses. Der Schlossplatz sei einer der schönsten Plätze Europas, zudem plane das Land als Besitzer des Areals das Neue Schloss zum Bürgerschloss umzuwandeln. „Da darf es dazwischen keinen exklusiven Parkplatz für Ministeriumsmitarbeiter geben“, so die CDU.

Die Stadt ist durchaus offen für das Ansinnen. Man würde es begrüßen, wenn im Ehrenhof nicht mehr geparkt würde, sagt Sprecher Sven Matis. Diesen Wunsch habe man schon mehrfach geäußert – und werde das weiter tun. Das Land versichert derweil: „Wir wollen den Ehrenhof möglichst autofrei halten.“ Doch ganz ohne gehe es nicht, sagt Sprecher Benny Hechler. Es gebe Mitarbeiter mit Behinderung, die auf einen nahen Stellplatz angewiesen seien, auch müssten Lieferanten, Handwerker oder Dienstreisende, die einen Zwischenstopp einlegten, parken können. Immer wieder nutzten jedoch auch Unbefugte den Hof. Dem begegne man mit Kontrollen und Zufahrtsbeschränkungen. dl