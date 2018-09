CDU-Fraktion hofft auf Hardware-Nachrüstungen

Stuttgart. Fraktionschef Wolfgang Reinhart sagte am Mittwoch: «Sie hat klar gemacht, dass wir die bloße Haltung «Es geht nicht» nicht aufrecht erhalten können.» Nach seinen Worten will die Kanzlerin an diesem Donnerstag Gespräche zum Thema Hardware-Nachrüstungen aufnehmen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ist bislang gegen solche Maßnahmen.

Das Thema ist in Baden-Württemberg von großer Bedeutung, weil es in Stuttgart Anfang 2019 Fahrverbote zur Luftreinhaltung für Diesel-Autos der Euronorm 4 und schlechter gibt. Es drohen später auch Fahrverbote für Diesel-Autos der Euronorm 5, wenn die Luft in Stuttgart nicht wesentlich sauberer wird. Diese versucht die grün-schwarze Landesregierung zu verhindern.