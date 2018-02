Bundesligist Ulm verpflichtet Basketballer Reinhardt

Ulm. Der 24 Jahre alte Flügelspieler erhält in Ulm einen Vertrag bis Saisonende, wie der Club am Dienstag mitteilte. Darüber hinaus haben die Ulmer sich die Option auf eine Verlängerung des Vertrages um ein Jahr gesichert. «Die Energie, die Katin an beiden Enden des Feldes aufs Parkett bringt, gefällt mir», sagte Trainer Thorsten Leibenath über seinen Neuzugang. Erst Ende Januar hatte Reinhardt einen Vertrag beim bosnischen Erstligisten Igokea unterschrieben und dort in drei Spielen 17 Punkte, 4,3 Rebounds und 3,7 Assists erzielt.