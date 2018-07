Bürgerinitiative will B14 mit Sitzdemo blockieren

Stuttgart. Für die Aktion unter dem Motto «1000 Stühle» wird ein Teil der Hauptdurchgangsstraße in der Innenstadt gesperrt. Die Stadt rechnet mit Behinderungen für Autofahrer. Die Initiative wolle die B14 zwischen Staatsgalerie und Stadtpalais in ein Wohnzimmer und zeitweise auch in einen Konzertsaal verwandeln, kündigte die Initiative an. Demonstranten sollen einen Stuhl mitbringen, auf der Stadtautobahn Platz nehmen und sich laut Organisatoren ein Stück der Stadt zurückerobern. Die Initiatoren, darunter Kulturschaffende oder Architekten, stören sich an vermeintlichen Bausünden als Erbe des Automobilzeitalters und werben überparteilich für ein anderes Image der Stadt.