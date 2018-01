Den vollmundigen Ankündigungen von DHB-Vizepräsident Bob Hanning, der versprochen hatte, dass der Europameister im Fall der Fälle definitiv gewinnt, folgten keine Taten.

Nicht der einzige Grund, warum Hanning ein Jahr vor der WM im eigenen Land ebenso in der Kritik steht, wie Christian Prokop, für den er sich als Bundestrainer stark gemacht und für dessen Verpflichtung 500 000 Euro Ablöse an den SC DHfK Leipzig gezahlt wurden.

Für Prokop stand sein erstes großes Turnier unter keinem guten Stern. Zum Teil war er selber Schuld daran, wie bei der Entscheidung Abwehrchef Finn Lemke zunächst zuhause zu lassen. Zum Teil konnte Prokop nichts dafür, wie etwa im Fall von Uwe Gensheimer, der ungewohnt schwach war und der selbst mit einer für ihn durchschnittlichen Leistung sein Team ins Halbfinale hätte werfen können. Das wurde jedoch gegen Spanien verschenkt.

So wird die Kritik an Hanning und Prokop noch ein Weile anhalten und mit Sicherheit eine Bürde für die Heim-WM sein. Dort bietet sich für den Bundestrainer die Chance, zu zeigen, dass er aus seinen Fehlern gelernt hat und wie die Spieler die richtigen Schlüsse aus der durchwachsenen EM in Kroatien zieht.