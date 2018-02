Bühl und Hirschau voll gesperrt

Während der Umzüge werden die Ortsdurchfahrten voll gesperrt. In Hirschau wird am Montag die Kingersheimer Straße von 11 bis 17 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird über den Rittweg und die Industriestraße umgeleitet. In Bühl ist am Dienstag die Eugen-Bolz-Straße (L370) von 12 bis 17 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird über die Römerstraße, Roteschstraße, Weilerburgstraße sowie In den Kreuzäckern umgeleitet. Ortskundige sollten Bühl und Hirschau umfahren.