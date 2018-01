Brutaler Mord im Idyll

Heilbronn. Die Todesanzeige kündete von Schmerz und Fassungslosigkeit. „Auf einmal bist du nicht mehr da und keiner kann's verstehen“, stand im April 2017 über dem Inserat für Margot M. Die Frau war im Alter von 59 Jahren getötet worden. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn geht davon aus, dass der Auftraggeber der Zeitungsannonce auch ihr Mörder gewesen ist – der Ehemann Georg. Heute beginnt vor dem Landgericht der Prozess gegen ihn. Die Schwurgerichtskammer hat 23 Verhandlungstage bis zum 20. April angesetzt. Auf der Zeugenliste stehen 97 Namen.

Das brutale Verbrechen erschien zunächst rätselhaft. Selbst die Fernsehfahnder der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ sollten bei der Aufklärung helfen, was jedoch misslang. Von den Zuschauern kamen keine brauchbaren Hinweise.

Margot M. war an ihrem Arbeitsplatz umgebracht worden. Sie betrieb einen Kiosk in der Evangelischen Tagungsstätte Löwenstein (Kreis Heilbronn).

Der Tatort war bis dahin als Idyll bekannt. Am Abend des 29. März 2017 jedoch hörte ein Tagungsgast gegen 21.30 Uhr Hilfeschreie. Als der Mann nachsehen wollte, flüchtete der Täter. Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage davon aus, dass der Noch-Ehemann beschlossen hatte, seine getrennt von ihm lebende Frau zu töten, „da diese einen neuen Lebensgefährten hatte und sich endgültig von ihm trennen wollte“.

Tatwaffe fehlt

An ihrem Arbeitsplatz in der einsam über den Weinbergen gelegenen Tagungsstätte habe der Angeklagte dem Opfer „aufgelauert“. Auf dem Weg zu ihrem Auto sei er „aus seinem Versteck herausgetreten“, habe die Frau, „welche in diesem Moment nicht mit einem Angriff rechnete“, mit einem Messer getötet. Bei der Obduktion wurden neun Stich- und fünf Schnittverletzungen gezählt. Wegen des massiven Blutverlusts sei die Frau am Tatort verstorben. Ermittler der Sonderkommission „Löwe“ stellten fest, dass der Täter „äußerst zielgerichtet und brutal“ vorgegangen sei. Die Tatwaffe ist bis heute nicht gefunden worden. Auch die Suche von Tauchern in einem Weiher führte zu keinem Erfolg.

Der Angeklagte kennt sich gut aus mit Gerichten. Erst im November letzten Jahres hatte ihn das Amtsgericht Heilbronn zu einer Haftstrafe von 22 Monaten verurteilt. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig, weil Berufung eingelegt worden ist. Der 63-Jährige entpuppte sich als Serienbetrüger, der von einer Kundin 12 300 Euro kassiert hatte, ohne die bestellte Küche liefern zu können. Der Amtsrichter reagierte ziemlich ungehalten auf dieses kriminelle Gebaren, weil er ihn erst vier Wochen vor der Tat wegen eines gleichen Delikts zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und eindringlich ermahnt hatte: „Diese Rückfallgeschwindigkeit ist der Gipfel.“

In diesem Betrugsprozess wurde bekannt, dass Georg M. schon 18 Einträge im Vorstrafenregister hatte. Seit 1980 gehörten dazu fahrlässige Tötung, Körperverletzungen, mehrfacher Betrug und Insolvenzverschleppung. Seit 2005 ist er angeblich pleite. Der Staatsanwalt hatte bei seinem Plädoyer bereut, dass M. nicht längst hinter Gittern saß: „Wir hätten ihn viel früher aus dem Verkehr ziehen müssen.“

Hält ihn die Schwurgerichtskammer für schuldig, droht M. wegen Mordes eine lebenslange Freiheitsstrafe. Zuvor jedoch zeichnet sich eine langwierige Beweisaufnahme ab. Der Angeklagte bestreitet den ihm zur Last gelegten Vorwurf. Deshalb müssen die vielen Zeugen aussagen. M. war zwei Wochen nach der Tat festgenommen worden. „Die Beweislage gegen ihn konnte durch umfangreiche Ermittlungen bis hin zu einem dringenden Tatverdacht verdichtet werden“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft damals mit. Deshalb war ein Haftbefehl erlassen worden. Seither wartet er in Untersuchungshaft auf den Prozess.