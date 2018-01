Brüssel bietet Briten bittere Pillen

Brüssel/London. Die Briten müssen jetzt ganz tapfer sein. Eigentlich wollten sie mit dem EU-Austritt ihres Landes in 14 Monaten die vielen lästigen Vorschriften aus Brüssel loswerden. Doch nun wird alles schlimmer, nicht besser: Auch nach dem Brexit im März 2019 muss Großbritannien für eine Übergangszeit alle EU-Regeln einhalten, sogar neu beschlossene EU-Gesetze befolgen, die Regierung muss weiter Milliarden in die EU-Kasse einzahlen und bleibt auch der verhassten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs unterworfen. Alles bleibt wie bisher, mit einem Unterschied: Die Briten werden in Brüssel nichts mehr zu sagen und mitzuentscheiden haben.

Das sind die Grundbedingungen der EU für eine von Großbritannien gewünschte Übergangsphase, die mindestens bis Ende 2020 gelten soll, aber vermutlich erst deutlich später zu Ende geht. Am Montag beschlossen die 27 EU-Länder (ohne Großbritannien) bei einem Ministertreffen in Brüssel die Richtlinien für diese Gespräche. Mit den Briten soll jetzt über die Details verhandelt werden, möglichst bis zum nächsten EU-Gipfel Ende März soll der Übergangs-Vertrag stehen.

Zu verhandeln, das stellen EU-Diplomaten klar, gibt es allerdings nicht viel: Brüssel hat die roten Linien markiert, und die britische Premierministerin Theresa May ist zu fast allem bereit, damit anschließend die Gespräche über das spätere Handelsabkommen beginnen können. Die „transition period“ soll die Zeit überbrücken, bis Klarheit über den Handelsvertrag und andere Fragen der künftigen Beziehungen besteht.

Gehorchen ohne Mitsprache

Im Ergebnis muss Großbritannien bittere Pillen schlucken. Kritiker wie der konservative Brexit-Hardliner im Unterhaus, Jacob Rees-Mogg, klagen schon, die EU mache Großbritannien zum „Vasallenstaat“. Die Bedenkenträger erhalten Rückendeckung von US-Präsident Donald Trump, der per TV-Interview vor britischem Publikum Kritik an Mays Verhandlungstaktik äußerte: Er hätte einen härteren Kurs eingeschlagen, ließ Trump wissen. „Ich hätte gesagt, dass die Europäische Union die Erwartungen nicht erfüllt hat, die in sie gesetzt wurden, und ich hätte eine härtere Position eingenommen, um rauszukommen.“

Aber Spielraum gibt es kaum: London muss die Bedingungen für den von beiden Seiten gewünschten Übergang akzeptieren, sonst verzögern sich die Gespräche über das Handelsabkommen, das für die Briten von größter Bedeutung ist. Besorgt will sich May von der EU aber im Übergangsvertrag einen „fairen Umgang“ zusichern lassen. Sicher, das Vereinigte Königreich kann vorübergehend im Binnenmarkt und der Zollunion bleiben, was für die britische Wirtschaft von zentraler Bedeutung ist. Aber de facto wird die EU die britische Handelspolitik mindestens bis Ende 2020 kontrollieren. London kann zwar schon mit anderen Staaten über Handelsabkommen verhandeln – in Kraft treten dürfen sie noch nicht. Die Verhandlungslinie der EU sieht vor, dass die Briten einstweilen alles tun müssen, um die Integrität des Binnenmarktes und der Zollunion zu bewahren.

Andererseits ist Großbritannien nicht einmal zu Expertenberatungen in Brüssel zugelassen. „Das ist das selbsterwählte Schicksal des Vereinigten Königsreichs und ein Vorgeschmack auf die Zukunft außerhalb der EU“, sagt der SPD-Europaabgeordnete Jo Leinen zu den Vorwürfen aus Londons: „Es darf auch während der Übergangsphase keine Rosinenpickerei geben.“

Die Aussichten sind auch für die Zeit danach nicht gut: Die Erwartung Londons, man werde einen Handelsvertrag zu Vorzugsbedingungen erhalten, hat EU-Chefunterhändler Michel Barnier mit Rückendeckung der Regierungschefs schon enttäuscht. Die Briten werden wohl schlechter gestellt als die Schweiz oder Norwegen, die als Nicht-EU-Mitglieder vollen Zugang zum Binnenmarkt haben, dafür aber EU-Vorgaben akzeptieren und viel Geld bezahlen – beides lehnen die Briten ab.

Doch jüngste Angebote aus Brüssel, die Tür für Großbritannien sei noch offen, hat Premierministerin May barsch zurückgewiesen: Ein zweites Referendum werde es nicht geben: „Das britische Volk hat seine Entscheidung getroffen.“