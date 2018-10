Breymaier will Mitgliederentscheid zu Gegenkandidaten

Stuttgart. «Ich werde dem Landesvorstand empfehlen, die beiden Kandidaturen in einem Mitgliederentscheid klären zu lassen», sagte die 58-Jährige am Samstag in Stuttgart. «Ich habe da auch Lust weiterzumachen. Weil fertig ist man da nicht in zwei Jahren.» Die SPD-Landesgeschäftsstelle soll ein Konzept zum Mitgliederentscheid erarbeiten, über das der Landesvorstand in der kommenden Woche entscheiden soll, wie ein SPD-Sprecher sagte.

Zuvor war hatte der stellvertretende SPD-Landeschef Lars Castellucci bekanntgegeben, um den Posten kandidieren zu wollen. Breymaier sieht die Konkurrenz nach eigenem Bekunden auch als Ansporn: «Jetzt habe ich einfach auch jemanden, an dem ich mich abarbeiten kann.»

Castellucci ist seit 13 Jahren stellvertretender Landesvorsitzender der SPD Baden-Württemberg und Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Rhein-Neckar. Breymaier führt die SPD im Land seit rund zwei Jahren.