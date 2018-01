Breymaier sieht im Vorstand Tendenz für GroKo-Verhandlungen

Stuttgart. Sie werde dem SPD-Bundesvorsitzenden Martin Schulz ein Signal geben, das kein schlechtes sei, sagte sie am Dienstagabend in Stuttgart. «Ich habe ein gutes Bauchgefühl. Aber mehr will ich einfach nicht sagen», sagte Breymaier, die selbst für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ist. Eine Probeabstimmung habe es aber nicht gegeben.

Die Südwest-SPD entsendet 47 Delegierte zum Sonderparteitag am Sonntag, bei dem über Koalitionsverhandlungen entschieden werden soll. Die Debatte am Dienstag in Stuttgart fand im erweiterten Landesvorstand statt, dazu zählen auch Abgeordnete, Mitglieder aus den Kreisverbänden und die Delegierten für den Bundesparteitag.