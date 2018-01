Brennender Müll und eine Schlägerei

In der Georg-Friedrich-Händel-Straße sprengten vier Männer gegen vier Uhr einen Zigarettenautomaten auf – vermutlich mit Böllern. Es entstanden mehrere Tausend Euro Sachschaden. Zeugen hatten die Polizei informiert, eine Fahndung blieb jedoch ohne Erfolg. Um dieselbe Uhrzeit kam es in der Emil-Adolf-Straße zu einer Schlägerei mit rund 20 Personen, die vermutlich mit Verkehrszeichen aufeinander einschlugen. Nach ersten Ermittlungen wurden ein 21-jähriger und ein 22-jähriger Mann mit einer Nasenfraktur und einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Sonntagabend gegen 23 Uhr brannten der Abfallcontainer eines Supermarktes und Holzpaletten in der Carl-Diem-Straße lichterloh – vermutlich hatte eine Silvesterrakete das Feuer entfacht. Die Flammen griffen auf eine nahegelegene Gartenhütte über. Auch die Fassade eines angrenzenden Hauses wurde durch die Hitze beschädigt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 10000 Euro.