Brand in der Nacht zum Dienstag in der Reutlinger Kurt-Schumacher-Straße

Mehrere Anrufer informierten gegen Mitternacht die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei über Feuer am Dach einer Doppelhaushälfte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die eine Hälfte des Daches in Flammen, Teile der anderen Hälfte waren bereits in Mitleidenschaft gezogen.

Die Reutlinger Feuerwehr, die mit 12 Fahrzeugen und 90 Leuten vor Ort war, brachte das Feuer rasch unter Kontrolle. Bewohner wurden nicht verletzt, so dass der alarmierte Rettungsdienst nicht zum Einsatz kam.

Dachstuhlbrand in der Reutlinger Kurt-Schumacher-Straße. Bild: Thomas de Marco

Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen dauern an. Laut Informationen vor Ort in der Nacht, sollen tags zuvor an dem Dach Arbeiten verrichtet worden sein.