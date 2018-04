Brand in Flüchtlingsunterkunft: Verdächtiger in U-Haft

Waiblingen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam der Mann deswegen am Montag in Untersuchungshaft. Zuvor war er in der Unterkunft festgenommen worden. Sein Motiv sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Feuer am frühen Sonntagmorgen war niemand verletzt worden. Zum Zeitpunkt des Brandes waren laut Polizei 16 Bewohner in der Unterkunft. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf mehrere tausend Euro.