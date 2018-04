Brand bei Juwelier: Rund eine viertel Million Euro Schaden

Durmersheim. Die Polizei bezifferte den Schaden am Freitag auf rund eine viertel Million Euro. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer am Donnerstagabend wegen eines technischen Defekts aus. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Wegen des Brandes mussten am Abend die Bewohner über dem Geschäft kurzzeitig aus ihren Wohnungen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen in die Wohnungen verhindern. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten und Belüftung der Räume in ihre vier Wände zurück. Der Laden darunter wurde laut Polizei aber erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer war von Zeugen bemerkt worden; auch hatte die Alarmanlage des Ladens angeschlagen.