Bosch zahlt Mitarbeitern Rekordbonus

Gerlingen. An die etwa 56.000 Tarifbeschäftigten des Mutterkonzerns Robert Bosch GmbH sollen rund 135 Millionen Euro ausgeschüttet werden, wie «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten» (Mittwoch) berichteten. «Das ist deutlich mehr als im Vorjahr», sagte ein Bosch-Sprecher den Zeitungen. Im Jahr zuvor waren es 131 Millionen Euro. Die Arbeits- und Erfolgsprämie (AUP) betrage durchschnittlich 54 Prozent eines Monatsentgelts. «Damit erreicht die AEP den höchsten Prozentwert in der langjährigen Historie», schreiben die Blätter unter Berufung auf einen Aushang an die Mitarbeiter.

Der Autozulieferer machte im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 78 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 6,7 Prozent im Vergleich zu 2016, wie Bosch auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Auch das operative Ergebnis stieg nach einem Rückgang im Vorjahr wieder an. Vor Zinsen und Steuern erzielte Bosch einen Gewinn von 5,3 Milliarden Euro - nach 4,3 Milliarden in 2016.