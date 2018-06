Borgward wagt sich mit erstem Modell auf deutschen Markt

Stuttgart. Die geplante Produktion in Bremen muss allerdings noch warten. Als erstes Fahrzeug werde ab sofort eine limitierte Edition des SUV BX7 zu haben sein, kündigte das Unternehmen am Montag an seinem Sitz in Stuttgart an.

Die elektrische Variante des BX7 will Borgward in einem neuen Werk in Bremen produzieren. Wann das beginnen kann, ist nach Angaben des Unternehmens allerdings unklar. Investor Foton warte noch auf das Okay der chinesischen Regierung, die das Projekt genehmigen müsse.

Vertrieb und Service will Borgward strikt trennen. Bestellt wird in erster Linie im Internet, ein Netz eigener Autohäuser und Werkstätten gibt es nicht - den Service übernimmt A.T.U in seinen Niederlassungen.

Borgward gehörte einst zu den bekanntesten Autoherstellern Deutschlands, ging aber Anfang der 1960er-Jahre pleite. Christian Borgward, Enkel des Firmengründers und heute Aufsichtsratschef, belebte die Marke wieder. Sie gehört zum Lastwagenhersteller Foton aus China, wo die Fahrzeuge auch schon seit einiger Zeit auf dem Markt sind.