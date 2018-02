Bonde: Öko-Folgen der Digitalisierung sind Herausforderung

Osnabrück. Zu Recht werde in der aktuellen Diskussion um neue Anwendungen die Frage der Energieeffizienz aufgeworfen, sagte Bonde der Deutschen Presse-Agentur in Osnabrück. «Wir müssen Digitalisierung so gestalten, dass mehr Datenmengen und notwendige Speichertechnologien nicht automatisch mehr Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung bedeuten.» Mit den ökologischen Chancen und Auswirkungen der Digitalisierung müsse man sich noch sehr viel stärker befassen. Der 43 Jahre alte, aus Freiburg stammende Bonde war von 2011 bis 2016 Landesminister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg. Er tritt sein neues Amt am Donnerstag an.