Bischof würdigt Ostermarschierer

Karlsruhe. Er würdigte, dass in diesen Tagen zum sechzigsten Mal Menschen überall in Deutschland mit Ostermärschen ein Zeichen gegen Krieg und Gewalt setzen und rief die Bundesregierung zugleich dazu auf, «mutiger» zu sein und keine Kriegsschiffe nach Saudi-Arabien zu liefern.

«Wer auf das Osterlicht vertraut, darf zu den Bildern des Todes in dieser Welt nicht schweigen», betonte der Bischof in einer Mitteilung vom Donnerstag. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, Macht und Gewalt hätten doch das letzte Wort. Für Cornelius-Bundschuh ist es deshalb beeindruckend, wie gerade syrische Christen sich gegenseitig in der Hoffnung stärkten. Die Osterlieder besingen ihm zufolge die Erfahrung von Auferstehung mitten im Dunkel des Lebens.

Aus Sicht von Cornelius-Bundschuh muss Glauben aber auch immer hinterfragt werden: «Wenn der Osterglaube wirklich in unserem Alltag und vor allem in unseren Herzen ankommen soll, dann geht das nur in Freiheit.» Anstelle eines fundamentalistischen Verständnisses von Religion sei es notwendig, «in Freiheit auch Fragen an den Glauben» zu stellen, so wie es in der Bibel bereits der «ungläubige Thomas» getan habe.