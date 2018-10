Bieterin behält Banksy-Bild

Paris. Die Käuferin des teilweise zerstörten Banksy-Bildes „Girl with Balloon“ will das Bild behalten. Als es nach der Versteigerung durch einen Schredder rutschte, „war ich zunächst geschockt“, teilte die anonyme Sammlerin über das Londoner Auktionshaus Sotheby's mit. Doch sie habe begriffen, „dass ich an mein eigenes Stück Kunstgeschichte gelangt war“. Bezahlt hat sie 1,2 Millionen Euro, jetzt wird das Werk auf zwei Millionen Euro geschätzt.

Die Frau hatte das Werk, das ein Mädchen und einem herzförmigen roten Ballon zeigt, vor einer Woche bei Sotheby's ersteigert. Unmittelbar nachdem der Hammer gefallen war, ertönte ein Alarmsignal und ein im Rahmen versteckter Reißwolf zerschnitt das nach unten rutschende Werk zur Hälfte in Streifen.

Banksy hat sich einen Tag später zu dem Streich bekannt. Sein Werk nannte er in „Love is in the Bin“ (Liebe ist im Eimer) um.

„Banksy zerstörte kein Kunstwerk bei der Auktion, er schaffte ein Neues“, sagte der Leiter der Gegenwartskunst-Abteilung bei Sotheby's, Alex Branczik. „Love is in the Bin“ sei weltweit das erste Werk, das während einer Versteigerung geschaffen worden sei.

Der Chef der französischen Kunstpreisagentur Artprice, Thierry Ehrmann, sagte der Nachrichtenagentur AFP, er schätze den Wert jetztauf über zwei Millionen Euro. Auch der französische Kunstkritiker Mikaël Faujour glaubt, dass die Überreste noch wertvoller sind als das ursprüngliche Werk. „Banksy mag glauben, dass er durch das Zerstören seines Werks den Kapitalisten geschadet hat, die es gekauft haben“, sagte er der Zeitung „Artension“. „Da irrt er.“

Der Brite Banksy, der seine Identität geheim hält, ist der bekannteste Graffiti-Künstler der Welt. Auf dem Bilder-Netzwerk Instagram veröffentlichte er jetzt ein Video vom Einbau des Schredders in den Rahmen und zitierte den Künstler Pablo Picasso mit den Worten „der Drang zu zerstören ist ein kreativer Drang“.

Auch hier täuscht Banksy sein Publikum: Das Zitat stammt von dem russischen Anarchisten Michail Bakunin aus dem 19. Jahrhundert. afp