Bierkrone mal anders

Bier, Wein, Zwiebeln, Bratwurst, Milch – diverse Nahrungsmittel sind regelmäßig Namensgeber für Adelstitel in der Republik. Doch ausgerechnet die Gerstensaft-Krönung wurde bis heute nur und ausschließlich Frauen zuteil. In Zeiten der Gleichberechtigung und Emanzipation eigentlich ein No-Go.

Der Bayrische Brauerbund rief jüngst zum neunten Male Damen des Freistaates auf, sich für die Krone zu bewerben. Anwärterinnen müssen dabei mindestens 21 Jahre alt sein, gebürtige Bayerinnen und „Begeisterung für das hochwertige und vielseitige Lieblingsgetränk der Bayern“ mitbringen.

Alles Eigenschaften, die auch Patrick Karch besitzt. Der 40-Jährige – geboren in Bayern, lebhaft im baden-württembergischen Freudenberg – hat sich in diesem Jahr ebenfalls um die Krone der bayrischen Bierkönigin beworben. Ohne Erfolg. Der Titel erinnere in seiner maskulinen Form „zu sehr an Ballermann“, erklärte der Brauerbund. Zudem seien Männer mehr für den massenhaften Konsum, denn maßvollen Genuss von Bier bekannt. So viel zum Thema Gleichberechtigung und Vorurteilslosigkeit. Nach diesem Verständnis dürfte es ja niemals eine Hugo-Königin geben – oder gar eine Schuh-Monarchin.