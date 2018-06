Biathlon-Promipaar im Ruhestand

Auf der glamourösen Abschiedsparty ihres Mannes Ole Einar Björndalen vor knapp zwei Wochen hatte Biathlon-Star Darja Domratschewa ihren eigenen Abschied schon beschlossen. Nun machte sie ihn publik: Nach dem Rücktritt Björndalens stellt auch Weißrusslands Nationalheldin Ski und Gewehr in die Ecke. „Es ist eine wohlüberlegte, aber schwierige Entscheidung. Ich habe lange nachgedacht, doch es ist Zeit, einen Punkt zu machen“, sagte die 31-Jährige am Montag in Minsk. Sichtlich bewegt brachte die Ausnahmekönnerin die entscheidenden Worte fast nicht über die Lippen.

Damit verliert der internationale Biathlon-Sport sein nächstes großes Aushängeschild. Denn das Duo Björndalen/Domratschewa heimste Medaillen und Erfolge en masse ein: Zusammen haben beide zwölf olympische Goldmedaillen gewonnen – Domratschewa vier, Norwegens Sport-Legende acht. Dazu kommen 22 Weltmeistertitel: zwei von Domratschewa, 20 vom „König der Skijäger“.

Ihr 44 Jahre alter Mann hatte nach seiner verpassten Olympia-Teilnahme auf ärztliches Anraten aufgehört. Sein Karriereende hatte der Norweger am 16. Juni mit über 200 Gästen gefeiert. Auch Domratschewa hätte gerne weitergemacht. Aber die anderthalbjährige Tochter Xenia steht im Mittelpunkt des Power-Paars, das nach langer Geheimhaltung der Beziehung im Sommer 2016 in Minsk geheiratet hatte. Dort baut das Ehepaar derzeit ein Haus.

Neben ihren Olympia- und WM-Siegen hatte Domratschewa 2015 auch den Gesamtweltcup gewonnen. Nach ihrem Dreifach-Triumph von Sotschi 2014 hatte Staatspräsident Alexander Lukaschenko sie als „Heldin Weißrusslands“ geehrt. dpa