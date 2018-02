Betten bei Übergewicht

Übergewichtig zu sein, geht mit verschiedenen Nachteilen einher, auch was den Schlaf angeht. Wenn das Gefühl entsteht, dass das Bett dem Gewicht nicht standhalten könnte, da es nicht stabil und widerstandsfähig genug erscheint, bewegt man sich automatisch weniger. Die Erholung ist dadurch geringer. Ein Bett, das von Übergewichtigen genutzt wird, muss den höheren Ansprüchen in Bezug auf die Stabilität und den Komfort gerecht werden. Daher empfiehlt es sich, ein Bett für Übergewichtige auszuwählen, denn diese Modelle sind sehr stabil gebaut. Im folgenden Ratgeber wird erläutert, was diese Betten auszeichnet und worauf bei der Auswahl geachtet werden sollte.

Ein passendes Bett für Übergewichtige

Die Menschen werden nicht nur immer älter, sondern auch schwerer. Übergewicht ist ein weit verbreitetes Problem. Diesen Trend hat die Bettenindustrie erkannt, sodass immer mehr Modelle für ein hohes Körpergewicht ausgelegt sind. Dennoch bedeutet dies nicht automatisch, dass sie sich für übergewichtige Menschen eignen. Sie brechen beim Liegen zwar nicht zusammen, aber verschleißen aufgrund der höheren Belastung viel schneller. Daher sollten Übergewichtige weitere Faktoren berücksichtigen und Spezialbetten wählen, die aus stabilen Materialien bestehen sowie mit erstklassigen Verbindungselementen und einer hochwertigen Verarbeitung überzeugen. Auch die Matratze muss bewusst ausgewählt werden, denn der Körper wird aufgrund des höheren Gewichts druckempfindlicher. Es ist wichtig, dass sie sich sehr gut an den Körper anpasst. Die Matratze sollte widerstandsfähig und formbeständig sein. Eine optimale Unterfederung ist ebenso unerlässlich, um nicht einzusinken.

Boxspringbett: Das optimale Bett

Einige Betten wie Futonbetten sind nicht geeignet, da sie meist nur für ein bestimmtes Körpergewicht ausgelegt sind. Eine optimale Alternative ist ein Boxspringbett für Übergewicht, welches sich auch bequem im Internet bestellen lässt. Die Betten verfügen über einen Massivholzrahmen, eine verstärkte Unterbox mit einer doppelten Anzahl an Federn, einer dicken Boxspringmatratze, einem Topper aus einem langlebigen Kaltschaum oder einer Premiummatratze mit zwei Mal Federkern. Die Betten werden auch in Überlänge angeboten. Nicht nur Übergewichtige, die ein Boxspringbett kaufen, beschreiben den Schlafkomfort als besonders hoch. Der Grund hierfür ist der mit einer doppelten Federung ausgestattete Unterbau, der punktelastisch ist, sodass sich die Matratze flexibel an den Körper anpasst. Der Körper wird gut gestützt und die Wirbelsäule verbleibt in ihrer natürlichen Position.

Fazit

Übergewichtige sollten keinesfalls das erstbeste Bett wählen. Bei der Auswahl spielen verschiedene Faktoren eine wichtige Rolle:

Das passende Bettgestell, der optimale Lattenrost sowie die ideale Federung und Matratze. Die Verschraubungen sollten fest sitzen und im besten Fall über zusätzliche Querstreben verfügen oder sie sind mittels Holz- oder Metallstippen verbunden. Bei der Auflagefläche des Lattenrostes sollte es sich um Massivholz oder stabiles Metall handeln. Ungeeignet sind Auflagen aus Pressspann, die im Laufe der Zeit ausleiern. Das Boxspringbett ist die perfekte Wahl bei Übergewicht. Hier besteht die Unterfederung aus einer Box mit hochwertigem Federkern und nicht aus einem Lattenrost. Komplettiert wird der stabile Aufbau durch eine optimale Matratze und einen Topper. Daneben sollte auch das richtige Kissen nicht fehlen. Empfehlenswert sind bei Übergewicht Nackenstützkissen, denn diese bieten dem Kopf einen guten Halt und Gegendruck.