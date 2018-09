Betrunkener beleidigt Rettungskräfte, als die helfen wollen

Eigentlich nur helfen wollten die Sanitäter, die in der Nacht zum Mittwoch zu einem Verletzten in einem Haus in der Wilhelmstraße gerufen worden waren. Dort war ein betrunkener 49-Jähriger gestürzt und hatte sich am Kopf verletzt, weshalb ein Mitbewohner einen Notruf absetzte.

Als die Sanitäter kurz vor Mitternacht am Gebäude eintrafen, wurden sie von einem weiteren, 29 Jahre alten Mitbewohner sofort verbal angegangen und am Betreten des Gebäudes gehindert. Die Rettungskräfte forderten deshalb polizeiliche Unterstützung an. Zusammen mit zwei Streifenbesatzungen konnten sie schließlich zum Zimmer des Verletzten vordringen.

Doch der 49-Jährige bedachte sowohl die Beamten als auch die Rettungskräfte sofort mit nicht zitierfähigen Beleidigungen und verweigerte eine Behandlung.

Da der 49-Jährige immer aggressiver wurde und zusätzlich noch in einen Streit mit seinem 29-jährigen Mitbewohner geriet, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Dabei wehrte sich der Mann heftig. Er konnte schließlich überwältigt werden und verbrachte die restliche Nacht auf richterliche Anordnung in einer Zelle. Ob er dort ärztlich behandelt wurde, geht aus dem Polizeibericht nicht hervor.

Den 49-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.