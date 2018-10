Betrunkener Autofahrer mit 4,8 Promille unterwegs

Pforzheim. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 55-Jährige am Sonntag unter anderem mit einer sogenannten Querungshilfe zusammengestoßen. «Sein Fahrzeug wurde dabei stark beschädigt, trotzdem ist er weitergefahren», sagte eine Sprecherin am Montag. Auch ein Reifen platze dabei. Ein Beobachter sprach den 55-Jährigen danach an einer Ampel an - doch der fuhr er weiter, bis die Polizei ihn stoppte. Bei einem Alkoholtest stellte sich heraus, dass er mit 4,8 Promille unterwegs war. Die Polizei bezifferte den Schaden auf etwa 3000 Euro. Der Mann blieb unverletzt. Seinen Führerschein ist er nun aber los.