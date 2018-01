Betrunkene Frau rammt Autos - zweimal an einem Tag

Kurz nach 11.30 Uhr prallte die 48-Jährige mit ihrem Opel beim Ausparken in einem Hof in der Tannenberger Straße gegen eine Steinmauer. Anschließend fuhr sie davon. Zeugen verständigten die Polizei. Noch vor deren Eintreffen kam die Frau zurück. Beim Einparken am Straßenrand touchierte sie mit ihrem Wagen zunächst einen BMW, fuhr dann auf die andere Straßenseite und beschädigte dort einen Fiat. Die Zeugen sprachen die Frau an und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die erkannte, dass die Frau stark betrunken war, und nahm ihr den Führerschein ab. Gegen 19.40 Uhr war die Unbelehrbare erneut mit ihrem Opel unterwegs, rammte in der Storlachstraße einen Toyota – und fuhr weiter. An der Zufahrt zu einer Tankstelle war die Fahrt endgültig zu Ende, da ihr Auto beschädigt liegenblieb.