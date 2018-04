Betonkübel stürzt auf Arbeiter: Schwer verletzt

Heilbronn. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte sich der Behälter am Mittwoch in einer Betonfirma von dem Haken gelöst, an dem ihn ein Kran transportiert hatte. Daraufhin war er aus etwa einem Meter Höhe auf den 21-Jährigen gefallen. Die Beine des jungen Mannes wurden eingeklemmt. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Die Unfallursache war zunächst unklar. Ermittler vermuten, dass jemand den Kran der Firma falsch bedient haben könnte.