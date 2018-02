Bestweite für Linn Wandel

Ausrufezeichen für die Sommersaison: Bei den Deutschen Winterwurf-Meisterschaften der U 18 in Halle an der Saale überraschte Linn Wandel vom TSV Gomaringen im Hammerwurf. Mit allen vier gültigen Versuchen übertraf die 17-Jährige aus Immenhausen nicht nur ihre alte Bestmarke (48,50 Meter) deutlich, sondern sicherte sich nach dem Einzug ins Finale der besten acht Werferinnen im sechsten und letzten Wurf mit einer Steigerung auf 52,60 Meter den 5. Platz. „Linn hat diesen Winter konsequent trainiert und war neben den Trainingseinheiten in Gomaringen einmal in der Woche zusätzlich bei Hammer-Landestrainer Ralf Mutschler in Pfullingen. Wir sind alle sehr stolz auf diese Leistung“, sagte ihr Gomaringer Trainer Ulrich Metzger.