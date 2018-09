Herr Bürgermeister Weigel, was Sie vergangenen Mittwoch am Ende von Niko Paechs Vortrag in der Zehntscheuer abgeliefert haben, das war beschämend und unterste Kante, nur polarisierend. Für Sie als ein Spitzenbeamter in Rottenburg ein Desaster, völlig unsachlich, basierend auf falschen Fakten, nur polemisch. Mein Rat für den Bürgerentscheid am 21. Oktober: Sie sollten Sie sich ganz warm anziehen!