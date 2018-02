Berlins einflussreichster Lobbyist geht

Berlin. Für Matthias Wissmann endet am heutigen Mittwoch eine lange Berufskarriere: Nach elf Jahren an der Spitze des Verbands der Automobilindustrie (VDA) übergibt der 68-Jährige das Präsidentenamt an Bernhard Mattes. Mattes, ehemaliger Chef von Ford Deutschland, wird in stürmischen Zeiten Chef-Lobbyist der Automobilindustrie, die nicht nur von der Diesel-Affäre in ihren Grundfesten erschüttert ist.

Wissmann selbst brachten Probleme beim Klimaschutz ins Amt: 2007 warf sein Vorgänger, Ex-Daimler-Vorstand Bernd Gottschalk, entnervt das Handtuch, weil ihm aus der Branche zu zögerliches Verhalten und Fehler in der Klimadebatte vorgeworfen wurden. Danach suchte der VDA bewusst einen erfahrenen Ex-Politiker mit guten Beziehungen.

In Wissmann fand er den idealen Kandidaten: Der gebürtige Ludwigsburger saß seit 1976 für die CDU im Bundestag. Vor allem aber war er von 1993 bis 1998 Bundesverkehrsminister, und er verfügte über beste Drähte bis zu Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Das zahlte sich spätestens 2009 aus, als Wissmann in der Wirtschaftskrise die Abwrackprämie von 2500 EUR durchsetzte. Dabei profitierten von der 5 Mrd. EUR schweren Subvention insbesondere die Autoimporteure und weniger die deutschen Pkw-Hersteller, die bei den damals gefragten Kleinwagen nicht so stark sind wie bei Premium-Modellen.

Nicht nur wegen dieser Milliarden-Hilfe galt Wissmann lange als einflussreichster und effektivster Lobbyist in Berlin. Allerdings fragten sich Beobachter gelegentlich, ob er nicht zu viel Erfolg hatte und sich die Branche darauf ausruhte. So setzte Merkel auf sein Betreiben hin in Brüssel eine großzügigere Regelung beim CO2-Ausstoß durch.

Vom VW-Diesel-Skandal wurde Wissmann 2015 ausgerechnet während der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) kalt erwischt, bei der die Branche normalerweise mit den neuesten Modellen glänzen will. Mit kritischen Tönen hielt er sich zurück. Es war schon schwierig genug, den Verband zusammenzuhalten.

In diesem sind nicht nur die deutschen Autohersteller aktiv, die sehr unterschiedliche Interessen haben, sondern auch zahlreiche Zulieferer von den Weltkonzernen Bosch und ZF bis zu kleineren Mittelständlern. Erst als vor einigen Monaten Kartellvorwürfe gegen BMW, Daimler und den VW-Konzern laut wurden, äußerte er sich überraschend kritisch.

Mattes übernimmt zwar am 1. März das Präsidentenamt. Aber Wissmanns Vertrag endet erst im Mai; zumindest intern bleibt er bis dahin aktiv. Dann will der Jurist wieder stärker in der großen internationalen Anwaltskanzlei tätig werden, in der er auch während seiner VDA-Zeit Partner geblieben war.

Mattes muss nun erst einmal ein Beziehungsnetz mit Regierung und Parteien aufbauen. Im Gegensatz zu Wissmann hat er noch nicht die Handy-Nummer der Kanzlerin. Dieter Keller