„Berliner Politik ist provinziell“

Berlin. Sein Revier ist Berlin: Christian Berkel ist nicht nur gebürtiger Berliner, er ermittelt auch seit elf Jahren als TV-Kommissar in der Hauptstadt. In der Krimireihe „Der Kriminalist“ rollt er als einfühlsamer Ermittler Bruno Schumann Verbrechen aus der Sicht der Opfer auf. Jetzt gönnt das ZDF der beliebten Reihe ein Spielfilmspecial, in dem es um den Tod eines jungen Junkies und die Drogenszene in Kreuzberg geht.

Herr Berkel, Sie verkörpern in „Der Kriminalist“ einen Berliner Kommissar und sind selber waschechter Berliner – was mögen Sie an Berlin?

Christian Berkel Ich liebe es, dass man hier einfach so sein kann, wie man ist – das ist in keiner mir bekannten Stadt außer in New York so. Ich mag es, dass man auf der einen Seite das turbulente und aufregende kulturelle Leben einer Großstadt hat, auf der anderen Seite Ecken, wo man wie auf dem Land mitten im Grünen leben kann. Und mir gefällt, dass Berlin nicht ausgrenzend ist. Es gibt Regionen in Deutschland, wo man ewig als Fremder angesehen wird – aber Berliner kann jeder sein, der sich hier wohl fühlt und von sich selber sagt, dass er Berliner ist.

Das heutige Special dreht sich ja um ein ganz besonderes Berliner Problemkind . . .

Das Kottbusser Tor ist ein sozialer Brennpunkt, der über Jahrzehnte so geworden ist, wie er heute ist. Die Politik hat in fahrlässiger Weise weggeschaut, und jetzt schlagen alle die Hände über dem Kopf zusammen und haben keine Lösung. Unser Film zeigt diesen Mikrokosmos, und er zeigt die zunehmende Kälte unserer Gesellschaft und ihre Gleichgültigkeit den Schwachen gegenüber – ob es dabei um Obdachlosigkeit, Drogensucht oder, wie in unserem Film, die Kombination von beiden geht. Es gibt dort zu viele Jugendliche, die gar nicht mehr beachtet werden, die vor sich hin sterben.

Wie waren die Dreharbeiten an diesem berüchtigten Ort?

Am Kottbusser Tor sind die Diebesbanden mittlerweile fast das größere Problem als die Dealer. Die Drogenhändler sind verhältnismäßig friedlich, aber die so genannten Antänzer greifen die normalen Leute an, die da rumlaufen. Wenn man da nachts dreht, tummeln sich da Leute, die das nicht toll finden – die können keine Kameras gebrauchen; wir stören empfindlich ihr Geschäft.

Wurde das Drehteam angefeindet?

Es gab nie eine Situation, die wirklich gefährlich gewesen wäre. Weil ich aber als Schauspieler bei Dreharbeiten nicht ständig darauf achten kann, ob mich jemand angreift oder was auch immer, wurden unsere Dreharbeiten diesmal von Security bewacht.

Hat sich das Leben in Berlin in den vergangenen Jahren nachteilig verändert? Es gibt immer wieder negative Schlagzeilen, zuletzt etwa über die Obdachlosen im Tiergarten.

An Berlin kann man immer sehr gut ablesen, wie es um das Land allgemein bestellt ist, weil die Stadt keine Probleme versteckt. Man kann das positiv bewerten, weil man Dinge ja nur verändern kann, wenn man die Probleme überhaupt sieht. Die andere Frage ist, was die Stadt daraus macht. Ich bin schon lange enttäuscht von der Berliner Politik – es ist eine durchweg provinzielle Politik, wie sie die Stadt nicht verdient hat. Das ist schlecht, weil Berlin vor großen Problemen steht.

Info Das Krimispecial „Der Kriminalist – Die offene Tür“ läuft heute, 20.15 Uhr, im ZDF.